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ترامب: اختفاء جمال خاشقجي ليس سببا لوقف الاستثمارات السعودية
 
 
 
 
 
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١١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
قال ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إن وقف الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بسبب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واعتبر ترمب أن هذه الخطوة "ليست أمرا حكيما لأن السعوديين سينقلون أموالهم إلى روسيا والصين".
المصدر : BBC العربية
 
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