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الأساتذة المتمرنون: مستمرون في الاضراب
 
 
 
 
 
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١١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أتى الاضراب المفتوح الذي دعا إليه الأساتذة المتمرنون مفعوله، لا سيما أنه شمل جميع الثانويات، باستثناء صفوف الشهادات. فقد صدر عن وزارة التربية كتاباً، حصلت "المدن" على نسخة منه، موجهاً إلى وزير المال علي حسن خليل يقضي "بصرف رواتب ودرجات استثنائية لطلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية" (الاساتذة المتمرنين).

وقالت مصادر لجنة الساتذة إلى "المدن" بأن صدور الكتاب الذي قضى بمنحهم حقهم بالدرجات الست مع مفعولها الرجعي غير كافٍ، لا سيما أنه يحتاج إلى توقيع وزير التربية بالوكالة ايمن شقير، الذي كان قد كلفه وزير التربية مروان حمادة متابعة الاجراءات قبل سفره البارحة، وإلى توقيع رئيس الجامعة اللبنانية، وصولاً إلى وزارة المال.

وفي انتظار حصول الكتاب على كامل التواقيع سيستمر الأساتذة بإضرابهم المفتوح كما أكدوا إلى "المدن"، لا سيما أن جميع الثانويات تجاوبت مع مطالبهم وأقفلت أبوابها أمام الطلاب اليوم.
المصدر : المدن
 
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