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الخميس في ١١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
04:47 م
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لبنان
الحكم بالإعدام على 17 متهما في تفجيرات الكنائس في مصر
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١١ تشرين الاول ٢٠١٨
قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس ارتكبت عامي 2016 و2017 وقتل فيها نحو 75 شخصا، بحسب ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
وأضاف المسؤول أن المتهمين دينوا "باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وكنيسة مارى جرجس بطنطا حيث قتل 27 فردا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية في ما أسفر عن مقتل 18 فردا".
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