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خوري: تأمين الكهرباء 24 ساعة يوميا يحتاج الى ثلاث سنوات
 
 
 
 
 
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١١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أكد وزير ​الاقتصاد​ والتجارة في حكومة تصريف الاعمال ​رائد خوري​، أن "آلية اتخاذ القرارت الحكومية بالإجماع، تؤخر حل ​أزمة الكهرباء​، وأن تأمين التيار 24 ساعة يوميا يحتاج الى ثلاث سنوات".

وأشار خوري، في تصريح له، الى أن "قرار تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة وإنشاء معامل لتوليد الكهرباء هو قرار تأخذه ​الحكومة​ مجتمعة"، منوهاً الى انه "لا يمكنني أن أقرر وحدي بهذا الموضوع".

كما ذكر أن "التيار الذي أمثله قام بخطة وعمل كل هذه السنوات لتمرير الأمر في ​مجلس الوزراء​، ولم يتم ذلك الموضوع، يحتاج لقرارات مجلس وزراء".
 
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