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الخميس في ١١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:22 م
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إقتصاد
خوري: تأمين الكهرباء 24 ساعة يوميا يحتاج الى ثلاث سنوات
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١١ تشرين الاول ٢٠١٨
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، أن "آلية اتخاذ القرارت الحكومية بالإجماع، تؤخر حل أزمة الكهرباء، وأن تأمين التيار 24 ساعة يوميا يحتاج الى ثلاث سنوات".
وأشار خوري، في تصريح له، الى أن "قرار تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة وإنشاء معامل لتوليد الكهرباء هو قرار تأخذه الحكومة مجتمعة"، منوهاً الى انه "لا يمكنني أن أقرر وحدي بهذا الموضوع".
كما ذكر أن "التيار الذي أمثله قام بخطة وعمل كل هذه السنوات لتمرير الأمر في مجلس الوزراء، ولم يتم ذلك الموضوع، يحتاج لقرارات مجلس وزراء".
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