اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون ان الحاجة ملحة إلى إنشاء مؤسسات دولية متخصصة في التدريب ونشر الحوار بين الحضارات والأديان والأعراق لإرساء ثقافة السلام.



واشار الرئيس عون ، في افتتاح القمة الفرنكوفونية بارمينيا ، الى أنه تقدّم إلى الأمم المتحدة بترشيح بلاده لتكون مقراً رسميا لـ"أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" آملا في أن تتجسد المبادرة من خلال إبرام اتفاقية متعددة الأطراف بهذا الخصوص.



وقال الرئيس عون:" كل لغة بالنسبة لي هي إنسان جديد داخل الإنسان وكلما زادت اللغات التي يتقنها المرء كلما اغتنى إنسانياً واللغة الفرنسية في لبنان هي عبارة عن لغة أصلية أيضاً".