العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
نقل تامر حسني للمستشفى.. وحباله الصوتية تحت المجهر
المرعبي مغردا: صحفنا ثروة من الحريات والفكر وجزء هام من حياتنا اليومية
"النهار" تلبس الأبيض... تويني: تعبنا!
عبدالله: لحلّ مجلس نقابة الاطباء وتعيين هيئة جديدة
ترامب تعليقاً على ارتفاع سعر الفائدة: "الاحتياطي الفيدرالي أصابه الجنون
الرئيس عون: تقدمت بترشيح لبنان كمقر رسمي لـ"أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار"
قصف حوثي على سيارة إسعاف يودي بحياة 3 مدنيين في الحديدة
السنيورة عرض التطورات مع السفير الباكستاني الجديد
منسق “المستقبل” في جبل لبنان الجنوبي لوئام وهاب: سفيه تربى على الدونية
ارجاء جلسة فرعية اللجان المشتركة الى 23 الحالي
سليمان: ديك "النهار" يقتل مرتين
حملات تجنيد شعواء للحوثيين في الحديدة وصنعاء
حمود كلف المعلومات التحقيق في تسريب اسماء الوفد المرافق لعون الى ارمينيا
خطط إيران للتحايل على العقوبات الأميركية
الحواط: لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها الرياشي
عون يلتقي على هامش أعمال القمة الفرنكوفونية الرئيس الفرنسي
مناورة اسرائيلية في مزارع شبعا
بلال عبدالله: البلد لم يعد يحتمل أي تأخير في تشكيل الحكومة
ترامب: سيول لن ترفع العقوبات عن بيونغ يانغ من دون موافقة واشنطن
قصة قديمة وراء الجيب الصغير الموجود في بنطلون 'الجينز'!
ابي المع: المفاوضات جارية بشأن حصة القوات الوزارية
محفوض: هنيئا للمردة والقوات على شجاعتهم وما أعلنه العدلي عن دور حزب الله في مصر خطير جدا
الطقس غائم مع انخفاض إضافي بالحرارة وأمطار متفرقة
وصل عون إلى مقر القمة الفرنكوفونية في يريفان
توقيف صاحب سيارة وضع على زجاجها ولوحتها الخلفية شعار قوى الأمن
شعبة المعلومات توقف مروجي مخدرات في مدينتي صيدا وصور
عون يُلقي اليوم كلمة لبنان في القمّة الفرنكوفونية في يريفان
اليمن.. جولة مكوكية للمبعوث الأممي لإحياء المشاورات السياسية
ثبات الحريري من التكليف.. إلى التأليف!
هوامش على متن حديث ولي العهد!
الخميس في ١١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:31 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
عون يلتقي على هامش أعمال القمة الفرنكوفونية الرئيس الفرنسي
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١١ تشرين الاول ٢٠١٨
من المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم كلمة لبنان في القمة الفرنكوفونية التي انطلقت منذ الصباح في العاصمة الارمنية يريفان.
ويتناول الرئيس عون علاقة لبنان مع المنظمة الفرنكوفونية ودورها كمساحة للتفاعل والحوار بين الثقافات والأعراق، بالاضافة الى العمق الحضاري الفرنكوفوني للمجتمع اللبناني.
كذلك يلتقي الرئيس عون على هامش أعمال القمة، عددا من رؤساء الدول والوفود وابرزهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.
المصدر :
future tv
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١١ تشرين الاول ٢٠١٨
- "النهار" تلبس الأبيض... تويني: تعبنا!
»
١١ تشرين الاول ٢٠١٨
- الرئيس عون: تقدمت بترشيح لبنان كمقر رسمي لـ"أكاديمية
»
١١ تشرين الاول ٢٠١٨
- ارجاء جلسة فرعية اللجان المشتركة الى 23 الحالي
»
١١ تشرين الاول ٢٠١٨
- وصل عون إلى مقر القمة الفرنكوفونية في يريفان
»
١١ تشرين الاول ٢٠١٨
- عون يُلقي اليوم كلمة لبنان في القمّة الفرنكوفونية في
»
١١ تشرين الاول ٢٠١٨
- مفاوضات تشكيل الحكومة في مراحلها النهائية
»
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- أوغاسابيان: موضوع الكوتا يتطلب عملا على مستوى الأحزاب
»
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- الجسر استقبل وفدا من رابطة التعليم الثانوي
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا