من المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم كلمة لبنان في القمة الفرنكوفونية التي انطلقت منذ الصباح في العاصمة الارمنية يريفان.



ويتناول الرئيس عون علاقة لبنان مع المنظمة الفرنكوفونية ودورها كمساحة للتفاعل والحوار بين الثقافات والأعراق، بالاضافة الى العمق الحضاري الفرنكوفوني للمجتمع اللبناني.



كذلك يلتقي الرئيس عون على هامش أعمال القمة، عددا من رؤساء الدول والوفود وابرزهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.