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وصل عون إلى مقر القمة الفرنكوفونية في يريفان
 
 
 
 
 
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١١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
وصول رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مقر القمة الفرانكوفونية في يريفان عاصمة ارمينيا .
المصدر : وطنية
 
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