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الخميس في ١١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:56 ص
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لبنان
وصل عون إلى مقر القمة الفرنكوفونية في يريفان
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١١ تشرين الاول ٢٠١٨
وصول رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مقر القمة الفرانكوفونية في يريفان عاصمة ارمينيا .
المصدر :
وطنية
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