بدأ رئيس الجمهورية ميشال عون واللبنانية الأولى ناديا الشامي عون، زيارة لأرمينيا على رأس وفد رسمي، للمشاركة في أعمال القمة الفرنكوفونية السابعة عشرة التي تعقد في العاصمة الأرمينية يريفان اليوم وغداً.



وكان في استقباله لدى وصوله الى مطار زفاتنوتز، عند الثالثة من بعد ظهر أمس بتوقيت بيروت (الرابعة بتوقيت أرمينيا)، وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط أرمان بابكيان ونائب مدير المراسم السفير غيفورك بيتروسيان اضافة إلى سفيرة لبنان في أرمينيا مايا داغر.



ومن المقرر أن يلقي رئيس الجمهورية اليوم كلمة لبنان في القمة، ويتناول فيها العلاقة مع المنظمة الفرنكوفونية ودورها كمساحة للتفاعل والحوار بين الثقافات والأعراق، والعمق الحضاري الفرنكوفوني للمجتمع اللبناني. كما يلتقي على هامش أعمال القمة، عدداً من رؤساء الدول والوفود.



وضم الوفد المرافق وزيري الثقافة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري وأواديس كيدانيان، على أن ينضم إليه لاحقاً وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل