استقبل النائب سمير الجسر في مكتبه في المجلس النيابي وفدا من رابطة التعليم الثانوي عرض معه موضوع تعويض الاساتذة المدراء وحقوقهم، وعلى الفور اجرى الجسر الاتصالات اللازمة مع المعنيين في هذا الملف، واعدا بمتابعته حتى يصل كل صاحق حق لحقه.