استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد.



كما استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف وعرض معه سبل تطبيق مقررات مؤتمر روما 2 وشؤونا وزارية.



واستقبل الرئيس الحريري رجل الأعمال نظمي أوجي.

