الاربعاء في ١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:16 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري التقى عثمان والصراف
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد.

كما استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف وعرض معه سبل تطبيق مقررات مؤتمر روما 2 وشؤونا وزارية.

واستقبل الرئيس الحريري رجل الأعمال نظمي أوجي.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ - أوغاسابيان: موضوع الكوتا يتطلب عملا على مستوى الأحزاب »
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ - الجسر استقبل وفدا من رابطة التعليم الثانوي »
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ - شهاب الدين: سيتم الليلة الانتقال الى شبكة اتصالات »
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ - شبيب: الاستثمار في الانسان وبناء المواطن يشكلان عنوان »
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ - شبيب: الاستثمار في الانسان وبناء المواطن يشكلان عنوان »
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ - شبيب عرض وسفير الأرجنتين لتعزيز التعاون بين بيروت »
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ - هل حُلّت حكوميا بين "القوات" و"التيار"؟ »
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ - كتاب من خوري إلى جريصاتي: للتشدد بحقّ هؤلاء! »