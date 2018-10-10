A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن المدير العام للطيران المدني بالانابة المهندس محمد شهاب الدين في تعميم حمل الرقم 18/2 وجهه الى جميع شركات الطيران والخدمات الأرضية في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت أنه "بعد التحسينات التي أجرتها شركة "سيتا" على نظام الاتصالات الذي يربط مطار رفيق الحريري الدولي بمكاتب شركة " سيتا" في بيروت، حيث تم إنشاء مقرين منفصلين لربط الشبكة المحلية بالشبكة الدولية لشركة " سيتا" في الخارج، مما يساهم في رفع مستوى الأمان وتأمين الاتصالات بين المطار وخوادم شركات الطيران الى أعلى مستوى ممكن".



اضاف: "وعليه، فقد تم تحديد يوم الاربعاء في 10/10/2018 من الساعة 00:20 وحتى الساعة الواحدة صباحا من يوم الخميس في 11/10/2018 بالتوقيت المحلي لإجراء الانتقال من الشبكة الحالية الى الشبكة الجديدة، وفي هذه الحالة ستضطر شركة " سيتا" أثناء التحويل بين الشبكتين من قطع التواصل بين المطار وخوادم الشركات في الخارج لدقائق قليلة على أربعة فترات كحد أقصى خلال هذه الفترة من الوقت الذي سيتم فيه التحويل".



وختم: "بناء عليه، يرجى أخذ العلم واتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة لضمان استمرارية العمل وأخذ كافة الاحتياطات الممكنة لتنظيم حركة المغادرين من المطار بصورة طبيعية. شاكرين لكم تعاونكم مسبقا. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر