وجه تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان كتاب شكر الى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، أكد فيه التجمع الشكر 'لمعالي وزير الاقتصاد رائد خوري المحترم، على جهوده الجبارة في تحمله المسؤولية كرجل دولة، لملاقاتنا في وسط الطريق وإصداره قرارات تصب في خدمة المواطنين من جهة، ولا تظلم أصحاب المولدات من جهة أخرى”.



وأضاف بيان التجمع: 'لطالما كنا دعاة حوار، انطلاقا من مبدأ يعتمد على أسس علمية ومنطقية واضحة، تحت سقف القانون، فإننا إذ نثني على هذه الجهود المبذولة ونشد على يدي معاليه، ندعوه مشكورا الى تكملة المساعي المحقة وخطوات التفاوض اللازمة لتعديل بعض النقاط وإزالة الشوائب العالقة التي لا تزال تعوق تطبيقنا للقرار، للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف، لا تغليب جهة على أخرى، لا سيما مساعيه مع وزير الطاقة وإنصافنا في إصدار تسعيرة عادلة ومربحة نسبيا، نستطيع من خلالها المضي قدما وتنفيذ ما يريده الشعب والدولة ومعالي الوزير”.