الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد بعد بلبلة المولدات.. وزارة الاقتصاد والتجارة توضح موجبات المشتركين بالعدادات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بعد البلبلة والارباك الحاصلان نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم 3/1/أ.ت، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ايضاح ما يلي:



اولا: ان ما رمت اليه الوزارة هو سد باب الذرائع امام اصحاب المولدات الذين يحاولون ايجاد حجج واسباب وهمية من اجل التملص من تنفيذ القرارات الادارية الملزمة.



ثانيا: ان الهدف الرئيسي من التأمين هو لحماية صاحب المولد من بعض المشتركين الجدد الذين قد يمتنعون عن دفع اشتراكهم في نهاية الشهر، لذلك في حال كانت مدة الاشتراك تزيد عن سنتين مع نفس المولد فلا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين لان المشترك خلال هذه الفترة اثبت انه محل ثقة لدى صاحب المولد والا فان هذا الاخير لم يكن ملزما بالاستمرار بمدّه بالطاقة.



ثالثا: ان عددا كبيراً من اصحاب المولدات قد تقاضوا قيمة اشتراك شهر تشرين الاول مسبقا من المشتركين، وحيث انه من المحظر تقاضي قيمة الاشتراك مسبقا لذلك لا يحق لصاحب المولد تقاضي التامين انما اعتبار قيمة الاشتراك المدفوع مسبقا بمثابة التامين واجراء مقاصة بينه وبين المشترك بحيث لا يحق لصاحب المولد ان يحتفظ بتأمين بتجاوز ما نص عليه التعميم رقم 3/1/أ.ت المذكور اعلاه.



ربعا: إن الوزارة تشدد بأن قيمة التامين يجب اعادته كاملا للمشترك بعد ايقاف الاشتراك وتغطية كافة الفواتير المستحقة عليه بموجب الايصال الذي سبق لصاحب المولد ان زود المشترك به.



خامسا: فيما يتعلق بكلفة التمديدات توضح الوزارة ان سقف الكلفة هو 50000 ل.ل. ولكن بعد ان يثبت صاحب المولد هذه الكلفة بإبراز كافة الفواتير اللازمة التي يجب ان تكون من المصدر وليس من صاحب المولد، كما يحق للمشترك ان يقوم شخصيا بالتمديدات اللازمة لذلك لا يحق لصاحب المولد تقاضي 50000 ل.ل. من جميع المشتركين بل تقاضي قيمة الفواتير المتوجبة على المشتركين الذين يطلبون منه القيام بهذه الخدمة على ان يثبت كلفة التمديدات لهم بفواتير واضحة شرط ان لا تتجاوز هذه القيمة في مطلق الاحوال 50000 ل.ل.، مع التذكير بأن ثمن العداد يقع على عاتق صاحب المولد.



اخيرا يهم الوزارة ان تؤكد ان صدور قرارات ادارية وتنظيمية عن الوزارات المعنية بهدف حماية المشتركين لا يعني قوننة هذا القطاع الذي يبقى قطاعا غير شرعي في مطلق الاحوال. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر