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كتاب من خوري إلى جريصاتي: للتشدد بحقّ هؤلاء!
 
 
 
 
 
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١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
 
وجه وزير الاقتصاد رائد خوري كتابا إلى وزير العدل سليم جريصاتي طلب فيه التشدد في الأحكام بحق أصحاب المولدات الذين يخالفون قراره.
 
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