العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
بعد بلبلة المولدات.. وزارة الاقتصاد والتجارة توضح موجبات المشتركين بالعدادات
شبيب عرض وسفير الأرجنتين لتعزيز التعاون بين بيروت وبوينس آيرس
هل حُلّت حكوميا بين "القوات" و"التيار"؟
كتاب من خوري إلى جريصاتي: للتشدد بحقّ هؤلاء!
فنيانوس عرض مع الرياشي للأوضاع
متى يُعلن القرار النهائي في اغتيال الحريري؟
ضعف قوات الأسد وراء العفو العام!
مالكو المولدات بشكرون وزير الاقتصاد!
الاسمر بعد لقاءه المشنوق: نشكره على تشكيل لجنة للمستأجرين القدامى
السيسي يصل كريت للمشاركة في قمة ثلاثية مع قبرص واليونان
ارسلان: تسوية من دون التنازل عن الثوابت
سرقة أسلاك كهربائية في الدوير!
استراتيجية ريال مدريد لضم هازارد "بنصف السعر"
حمادة لأساتذة الثانوي الجدد: الدرجات الستّ حقّ
“الأسد” و”داعش”… استنزاف وخسائر كبيرة في السويداء
قتلى ومفقودون في كارثة بحرية جديدة على السواحل التركية
تعيين أول "وزيرة انتحار" في أوروبا
بنس: منفتحون على إرسال محققين من إف بي آي إلى تركيا إذا طلب السعوديون
ابراهيم: 1,3 مليون لاجئ سوري في لبنان و50 ألفا عادوا إلى بلادهم
إشكال بين طلاب “التيار” و”القوات” في الجامعة اليسوعية
الرياشي: لولا اوعا خيك لا يوجد رئيس جمهورية ولا يوجد بلد
تفاصيل العملية النوعية للجيش في مخيم عين الحلوة... من هما الموقوفان؟
اللواء ابراهيم بحث مع جيرار موضوع النازحين
بري: “ما تقول فول الّا ما يصير بالمكيول”!
عملية نوعية لاستخبارات الجيش في مخيم عين الحلوة
قرار إتهامي بحق صحناوي ومشهور وصقر
الحريري التقى سفراء تونس وقطر وباكستان
الوزارات التي تريدها الأحزاب السنية في العراق
ترامب: إيفانكا قد تكون رائعة في منصب سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة
قرار ظني بحق خليل صحناوي وآخرين
الاربعاء في ١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
06:15 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
كتاب من خوري إلى جريصاتي: للتشدد بحقّ هؤلاء!
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
وجه وزير الاقتصاد رائد خوري كتابا إلى وزير العدل سليم جريصاتي طلب فيه التشدد في الأحكام بحق أصحاب المولدات الذين يخالفون قراره.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- شبيب عرض وسفير الأرجنتين لتعزيز التعاون بين بيروت
»
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- هل حُلّت حكوميا بين "القوات" و"التيار"؟
»
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- فنيانوس عرض مع الرياشي للأوضاع
»
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- مالكو المولدات بشكرون وزير الاقتصاد!
»
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- حمادة لأساتذة الثانوي الجدد: الدرجات الستّ حقّ
»
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- ابراهيم: 1,3 مليون لاجئ سوري في لبنان و50 ألفا عادوا إلى
»
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- إشكال بين طلاب 'التيار” و”القوات” في الجامعة
»
١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
- بري: 'ما تقول فول الّا ما يصير بالمكيول”!
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا