وجه وزير الاقتصاد رائد خوري كتابا إلى وزير العدل سليم جريصاتي طلب فيه التشدد في الأحكام بحق أصحاب المولدات الذين يخالفون قراره.



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