إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة مع رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي على رأس وفد من الرابطة ومن أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الجدد المتخرجين من كلية التربية، الذين طالبوا بالدرجات الست التي أقرها القانون، وأكد لهم الوزير هذا الحق، "لكن هناك حاجة إلى تدبير إداري من أجل إنفاق المال".



وكلف المستشار القانوني إعداد كتاب إلى وزارة المال لوضع الدرجات الست من ضمن الإعتماد المنقول بقيمة 14 مليار ليرة، مع حفظ الحق للأساتذة منذ تعيينهم ونجاحهم في دورة الإعداد للكفاءة في كلية التربية.



وأكد حمادة "دورهم المحوري في النهوض بالتعليم الرسمي الذي يشهد إقبالا كبيرا هذا العام".



وتقدم الأساتذة بالشكر من حماده ووزير المال، آملين أن يتم ذلك في أسرع وقت.