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الاسمر بعد لقاءه المشنوق: نشكره على تشكيل لجنة للمستأجرين القدامى
 
 
 
 
 
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١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
 
إستقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق النائب فايز غصن، وعرضا الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية تتعلق بالشمال.

ثم استقبل النائب روجيه عازار وبحثا في التطورات السياسية، وفي شؤون حياتية تتعلق بأهالي كسروان.

كذلك زار المشنوق وفد من "هيئة علماء المسلمين" برئاسة الدكتور عدنان أمامة، وكان نقاش للمستجدات في لبنان والمنطقة، وتطرق البحث إلى تشكيل الحكومة.

وكان المشنوق استقبل وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر، الذي شكره بعد اللقاء على "المساهمة في تشكيل لجنة للمستأجرين القدامى تساهم في حل قضية الإيجارات القديمة التي تعانيها الطبقة العمالية. كما شكرنا الوزير على الوضع الأمني المسموك، وهو الأمر الذي يعزز راحة الحركة العمالية التي يشكل الأمن والهيئات الرقابية والقضاء خط الدفاع الأول عنها".

وطالب الأسمر بـ"الإسراع في تشكيل الحكومة لأن الطبقة العمالية لا تتحمل بعد اليوم الواقع الاقتصاي الأليم الذي نعيشه".
 
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