أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه آن الأوان ليتحمل الجميع مسؤؤلياتهم من أجل حسم موضوع الحكومة، داعيًا الى التواضع في موضوع التشكيل.



كلام بري جاء بعد لقاء الأربعاء النيابي، وقال: 'ما تقول فول الّا ما يصير بالمكيول، فهنالك حركة ناشطة اليوم في ملف الحكومة والبعض يتحدث عن أجواء واعدة”.



وأضاف: 'إن لم تُشكّل حكومة من اليوم حتّى نهاية هذا الشهر سأدعو الى جلسة تشريعيّة”.



وذكرت الأوساط النيابية أن الرئيس بري حريص على ضرورة التواضع وحسم الملف الحكومي لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين فالاوضاع الاقتصادية ضاغطة.