الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان القصر الجمهوري يستكمل مبادرته في حماية البيئة لخدمة الإنسان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تم في القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم، تسليم جمعية Live Love Recycle أغطية وعبوات مياه بلاستيكية شارك موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتجميعها في حاويات خصصتها المديرية لهذا الغرض في مختلف اقسامها ودوائرها، في اطار استكمال المبادرة التي اطلقها القصر الجمهوري تحت عنوان "#لتحكي_الطبيعة_ ونسمعها"، بتوجيهات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون في اليوم العالمي للبيئة، لتسلمها الجمعية بدورها الى جمعية الاصغاء (ECOUTE L) لإعادة تدويرها لتأمين سماعة أذن للصم.



وزار قصر بعبدا لهذه الغاية، وفد ضم رئيس جمعية live love lebanon ومؤسس جمعية live love recycle جورج بيطار، وممثل برنامج الاغذية العالمي WFP في لبنان عبد اللة الوردات، ومسؤولة البرنامج ماريون سيزار (MARION CEZARD)، ومنسقة وكالة التعاون التقني والتنمية ACTED، CIARA NOONE، ومدير البرنامج عباس فضل الله، حيث اصطحبهم المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ترافقه مديرة مكتب اللبنانية الاولى ميشال فنيانوس، في جولة على دوائر واقسام القصر لتفقد الحاويات التي خصصتها المديرية العامة لتجميع العبوات، قبل نقلها من قبل جمعية Live love Recycle، الى جمعية الاصغاء لاعادة تدويرها وتأمين السماعة المطلوبة.



خلال الجولة، أوضح الدكتور شقير ان "مبادرة اليوم التي تتوخى حماية البيئة وتحقيق هدف صحي في آن، هي احدى المبادرات ذات الطابع البيئي والاجتماعي والانساني التي اطلقها القصر بتوجيهات من رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى"، لافتا الى "التعاون فيها، كما في غيرها من النشاطات، مع المجتمع المدني ترجمة لما جاء في خطاب القسم".



واذ كشف عن "ايلاء القصر الجمهوري المبادرات التي من شأنها المحافظة على البيئة الكثير من الاهمية"، أكد ان "القصر يعمل ليكون المثال في المحافظة على البيئة من خلال استعمال اللوحات الشمسية لتوفير الطاقة، وفرز النفايات وغيرها من الخطوات، منوها بالتفاعل الذي استطاعت المديرية العامة ان تخلقه في فريق عملها لتجميع العبوات البلاستيكية، وبمساهمة المدارس في عملية التجميع ما جسد "تفاعل القصر مع الشعب".



مقر الجمعية



وفي مقر جمعية الاصغاء التي تسلمت العبوات في وقت لاحق، ألقى رئيسها الاب جان ماري الشامي كلمة اكد فيها ان "خطوة اليوم تأتي استكمالا للمبادرة الام التي اطلقتها السيدة عون بهدف تأمين سماعة اذن لأصم"، شاكرا لها مساهمتها "في جعل إعادة التدوير في خدمة الانسان".



ثم كانت كلمة للشابة نادرة سماحة التي توجهت بالشكر للرئيس عون وقرينته، متمنية "ان يحذو اللبنانيون حذوهما فتعم الفائدة الجميع".



يذكر ان جمعية live love recycle اطلقت تطبيقا خاصا يتيح لمن يرغب التواصل معها لتسليمها او مركز الفرز، اغطية مجمعة بهدف تشجيع المواطنين على هذه الخطة كما على الفرز لتقوم هي بإرسال ما تم تجميعه الى المصدر المختص بإعادة التدوير. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر