الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحراك التأليفي يتكثف.. والبحث في الأسماء بعد عودة عون من الخارج A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استأنف الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته لتذليل العقد الحكومية، والتقى كلاً من الوزير القواتي ملحم الرياشي موفداً من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ثم عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، موفداً من رئيس الحزب 'التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، متمنياً تشكيل الحكومة ضمن المهلة التي كان حددها سابقاً، أي في غضون عشرة أيام.



ونقل زوّار رئيس الجمهورية ميشال عون لـ«اللواء» عنه قوله انه «ينتظر لقاء الرئيس المكلف بعد عودته من أرمينيا، للاطلاع على مقترحاته بشأن التشكيلة الحكومية، وان كل الأطراف السياسية أخذت فرصتها في طرح ما تريد ولم يعد هناك مبرر للتأخير».



وكشفت معلومات «اللواء» ان الحراك التأليفي للرئيس الحريري، سينشط خلال اليومين المقبلين، على ان يحمل إلى بعبدا صيغة حكومية جديدة بعد عودة الرئيس عون، بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة الموضوعة قبلاً.



وفي هذا الإطار، قال مرجع كبير مطلع على حركة المشاورات لـ«الجمهورية»: «لقد حان وقت الحكومة، وقبل نهاية تشرين الاول سيكون للبنان حكومة جديدة».



من جهتها، أكدت مصادر مطلعة انّ توزيع الحقائب على الافرقاء الذين سيشاركون في الحكومة «قطع شوطاً كبيراً، ولم يبق سوى بعض الحقائب التي ستُسند الى «القوات اللبنانية».



وعلمت «الجمهورية» انّ البحث في الاسماء سيبدأ بعد عودة الرئيسين عون والحريري من الخارج، حيث سيعقد اجتماع حاسم بينهما يليه اجتماع آخر توضَع فيه اللمسات الاخيرة على التشكيلة الحكومية بإسقاط الاسماء على الحقائب الوزارية.



كذلك، قالت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية»: «انّ المواقف الإيجابية تتراكم يوماً بعد يوم من خلال رصدها المساعي الجارية والجهود المبذولة في «بيت الوسط» و«عين التينة».



وأوضحت «انّ اللقاءات الأخيرة قاربت المنحى الإيجابي للحصص والحقائب الخاصة بالعقدتين المسيحية والدرزية». ولفتت الى انّ «العقدة الخاصة بحصة «القوات» اقتربت من الطروحات النهائية»، وأكدت «انّ الاتصالات ستشهد ذروتها بعد عودة رئيس الجمهورية من يريفان». المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر