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حاصباني يرد على "الاخبار": "يا ليتها ولو لمرة تحترم أبسط قواعد مهنة الصحافة"
 
 
 
 
 
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١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
 


أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة غسان حاصباني ان "مرة جديدة تخلط جريدة الاخبار بين قلة المعرفة بالمواضيع ورغبة شديد بالتهجم على وزير الصحة لتشويه صورته زورا."


وجاء في بيان صادر عن مكتب حاصباني: "يتكلمون عن مشاكل مستشفى شبعا الذي أنشأته دولة الإمارات بهبة وأتاح لها مرسوم صادر ايّام الوزير السابق بتلزيم ادارته لجهة خاصة. لم تنجه التجربة لذا يتم التنسيق بين وزارة الصحة العامة والسفارة الاماراتية لتبديل الوضع واعادة استلام المستشفى من قبل الوزارة بتشكيل لجنة موقتة لإدارته ريثما يتم تعيين مجلس إدارة بمرسوم يصدر عن الحكومة العتيدة."


وراى البيان ان "شغف جريدة الاخبار بتشويه صورة وزير الصحة يفوق رغبتها بالاستحصال على المعلومات الدقيقة عن المواضيع الحيوية، فتنتهي بإثارة الخوف بين الناس وتصوير الامور بطريقة سلبية من دون الاستحصال على الوقائع."


وأضاف البيان : "يا ليتها ولو لمرة تحترم أبسط قواعد مهنة الصحافة اي عرض الرأي والرأي الاخر او على الأقل الاستحصال على المعلومات الدقيقة.
المصدر : lbc
 
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