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ارتفاع في أسعار المحروقات
 
 
 
 
 
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١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
 
سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان والديزل وقارورة الغاز 300 ليرة، والبنزين 98 اوكتان 200 ليرة.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 28500 ليرة


- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 29100 ليرة


- الديزل: 20900 ليرة


- الغاز 17000 ليرة
المصدر : lbc
 
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