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الاربعاء في ١٠ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
08:54 ص
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ارتفاع في أسعار المحروقات
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١٠ تشرين الاول ٢٠١٨
سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا في سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان والديزل وقارورة الغاز 300 ليرة، والبنزين 98 اوكتان 200 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 28500 ليرة
- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 29100 ليرة
- الديزل: 20900 ليرة
- الغاز 17000 ليرة
المصدر :
lbc
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