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سليم عون: التأليف سيكون خلال المدة التبي حددها الحريري
 
 
 
 
 
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٩ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون ان "كلام الوزير جبران باسيل عقب كلام الرئيس سعد الحريري الخميس الماضي فسر بطريقة خاطئة جدا، والجو اليوم ايجابي جدا واظن ان التأليف سيكون خلال المدة التي حددها الرئيس الحريري والامور اصبحت في نهايتها".

اضاف في مقابلة عبر فايسبوك "النهار" ان "من مصلحة العهد وفريقه ان تشكل الحكومة في اسرع وقت ممكن وليس كما يتهمنا البعض اننا نعرقل التشكيل من اجل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن يتهمنا بذلك هو من يعرقل العهد".

وعن العلاقة مع القوات، اعتبر عون ان "المصالحة لا تراجع عنها تحت اي ظرف، رغم التباين الحاصل اليوم بسبب الاحجام في الحكومة، واظن ان الامور ستتجه الى التهدئة بعد التأليف، ولا عودة ابدا الى الماضي".

وتابع: "نحن والقوات بتنا نشكل قوة وازنة في المجلس النيابي ولا احد يستطيع ان يتجاهلنا، وذلك ليس من منطلق طائفي بل وطني، وهذا يصب في مصلحة الوطن اولا، والمسيحيين ثانيا".

وفي موضوع التقارب الحاصل بين "القوات" و"المردة"، اعتبر عون ان "اي تقارب يصب في مصلحة الوطن، واتمنى ان لا يكون هذا التقارب موجها ضد الوزير باسيل، ولا اظن ذلك، وعلاقتنا مع القوات والمردة جيدة، وقد تعود العلاقة مع "القوات" الى سابق عهدها في اقرب وقت، واظن ان التشنج في العلاقة مع الوزير فرنجية يعود لاسباب شخصية ليس سياسية".

"النهار"
المصدر : النهار
 
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