الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد أنبوب جديد لضخ النفط من السعودية للبحرين A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكدت شركتا أرامكو السعودية وبابكو البحرينية استكمال مرحلة جديدة من خط أنابيب النفط بين البلدين مع وصول أول كمية إلى خزانات مصفاة البحرين لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البحرين.



وأعلنت أرامكو في بيان بدء تشغيل خط أنابيب AB-4 وهي مرحلة جديدة من مشروع خط الأنابيب بين السعودية والبحرين موضحة أن طاقة الخط الجديد تصل إلى 350 ألف برميل يومياً.



وذكر بيان لشركة نفط البحرين بابكو أن الشركتين ستقومان بتحويل الإمداد الكامل للنفط الخام إلى الخط الجديد خلال الشهور المقبلة، بحيث يحل الخط الجديد محل الخط القديم تدريجيا ووفق جدول زمني محدد.



وبحسب بيان أرامكو يبلغ قُطر خط الأنابيب الجديد ثلاثين بوصة بطول 112 كيلو مترًا، ويبدأ من مرافق أرامكو السعودية في بقيق وينتهي في مصفاة بابكو بالبحرين.



ويتكوّن خط الأنابيب من ثلاثة أجزاء، وهي: جزء برّي سعودي بطول 42 كيلو مترًا، وآخر بحريني بطول 28 كيلو متر، بالإضافة إلى جزء بحري (تحت الماء) بطول 42 كيلو مترًا.



وتم تجهيز خط الأنابيب الجديد بأحدث الأجهزة الإلكترونية لضمان السلامة والحماية البيئية والإمدادات الهيدروكربونية الموثوقة خلال العقود القادمة، وتزامن تشغيل خط الأنابيب الجديد مع العزل النهائي لنظام الأنابيب القديم بنجاح وفق معايير السلامة والأمان، بعد أن ظل يعمل على تزويد "بابكو" بالنفط الخام لمدة 73 عامًا.



وأوضح المدير التنفيذي بالوكالة لخطوط الأنابيب والتوزيع والفُرض في أرامكو عبدالله المنصور أن تشغيل خط أنابيب AB-4 يعد فصلًا جديدًا في العلاقة الخاصة بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية، في عدة مجالات تشمل قطاع الطاقة والتي ظلت مزدهرة لأكثر من 73 عامًا.



الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة، وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. المصدر : العربية.نت لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر