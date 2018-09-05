الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان تدخلات حزبية تدفع المحكمة العسكرية التخلي عن صلاحيات الحكم بجريمة ارهابية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال في التاسع والعشرين من كانون الثاني 2017، زار المسؤول الأمني في سفارة فلسطين اللواء اسماعيل شروف، ككل أحد مبنى 'قطب” في صيدا..



لكن ذلك الاحد كان مختلفا اذ كمن شخصان لشروف وباغتاه ‏بإطلاق النار عليه فأصيب برأسه ونجا من الموت بارادة الهية.



صحيفة المستقبل أزالت النقاب عن وقائع ما حدث وما تلاه، فلفتت الى انه بعد محاولة اغتيال شروف الفاشلة باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها بالجريمة وتوصلت إلى ‏معطيات موثّقة بموجب كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة كشفت هوية مطلقي النار ووجوههما فاستمرت التحقيقات وتم التوسع بها حتى ‏تاريخ 5-9-2018، حين توفرت معلومات للشعبة عن احتمال خروج الفلسطيني محمد توفيق ذيب من مخيم 'المية ومية”، وهو أحد الشخصين اللذين ‏ظهرت صورتهما بواسطة الكاميرات يوم تنفيذ محاولة اغتيال شروف، وبناءً عليه خابرت 'المعلومات” النيابة العامة العسكرية وعممت ‏بلاغ بحث وتحرٍ بحق ذيب، وإذ بمخابرات الجيش تعمد إلى توقيفه والتحقيق معه في جريمة إطلاق النار على المسؤول الفلسطيني قبل أن ‏تحيله إلى شعبة المعلومات التي استكملت التحقيق مع الموقوف ذيب واعترف أنه وحفيد أمين عام أنصار الله جمال سليمان المدعو خالد فادي السعدي قاما ‏بمحاولة اغتيال اللواء شروف، مؤكداً أنّ السعدي أبلغه بأنهما مكلفان بهذه 'المهمة” من قبل سليمان شخصياً‎، وقد حصلا على مسدسين حربيين من مقر التنظيم لتنفيذ الجريمة، وروى ذيب كيف انتظر والسعدي يوم استهداف ‏المسؤول الفلسطيني داخل شقة يقطنها نائب أمين عام أنصار الله محمود فارس في المبنى الذي يتردد إليه شروف إلى حين تأكدا ‏من وصوله يومها فبادرا إلى مباغتته وإطلاق النار عليه قبل أن يلوذا بالفرار‎.‎



وفي ظل كل هذه الوقائع الموثقة بالأدلة والاعترافات، عممت النيابة العامة بلاغ بحث وتحرٍ بحق خالد ‏السعدي المتواري داخل مخيم 'المية ومية”، كما استدعي فارس إلى الشعبة في صيدا ثم تم نقله وذيب إلى مقر 'المعلومات” في بيروت ‏حيث استكملت التحقيقات معهما وجددا خلالها التأكيد على أن جمال سليمان هو الذي أصدر الأوامر باغتيال اللواء شروف‎.‎



بناءً عليه، اختتمت التحقيقات في الشعبة وأحيل كل من ذيب وفارس إلى النيابة العامة العسكرية بالتزامن مع تسطير بلاغ بحث وتحرٍ بحق ‏جمال سليمان.



وانطلاقا مما تقدم، يبرز تساؤل متى سينتهي مسلسل التدخلات الحزبية المحاولة نحر العدالة؟ المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر