الثلثاء في ٩ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 08:59 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري استقبل سكاف وسليمان
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٩ تشرين الاول ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف التي وجهت له دعوة لحضور القداس السنوي الذي سيقام لمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل النائب السابق إيلي سكاف، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في كنيسة سيدة زحلة.

بعد اللقاء، قالت سكاف: "كان اللقاء مناسبة للبحث في ملف تشكيل الحكومة، التي نأمل أن تتألف بأسرع وقت ممكن، لكي تعود العافية للبلد. من هنا على كل فريق سياسي أن يخفف من أنانيته، لأن المهم هو ليس ما يحصل عليه كل فريق من عدد وزراء، بل أن يرتاح الشعب الذي يمر حاليا بمرحلة صعبة للغاية".

ثم التقى الرئيس الحريري النائب محمد سليمان وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا مطلبية.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٩ تشرين الاول ٢٠١٨ - تدخلات حزبية تدفع المحكمة العسكرية التخلي عن صلاحيات »
٩ تشرين الاول ٢٠١٨ - وفد من اللقاء الديموقراطي عرض وخليل الوضع المالي »
٩ تشرين الاول ٢٠١٨ - الحريري: البلد بأمسّ الحاجة لحكومة.. ومفاعيل "سيدر" في »
٩ تشرين الاول ٢٠١٨ - المشنوق استقبل سفيرة الدنمارك وبحث مع الحايك في توسعة »
٩ تشرين الاول ٢٠١٨ - التأليف بلغ المرحلة الاخيرة... هل بدأت تظهر ملامح »
٩ تشرين الاول ٢٠١٨ - جريصاتي: لا أسباب لإلغاء مباراة كتاب العدل »
٩ تشرين الاول ٢٠١٨ - بعد فضيحة "البراز البشري" في مياه حارة حريك... هذا ما »
٩ تشرين الاول ٢٠١٨ - سفيرة سويسرا بعد لقاءها دريان: نأمل تشكيل الحكومة في »