استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف التي وجهت له دعوة لحضور القداس السنوي الذي سيقام لمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل النائب السابق إيلي سكاف، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في كنيسة سيدة زحلة.



بعد اللقاء، قالت سكاف: "كان اللقاء مناسبة للبحث في ملف تشكيل الحكومة، التي نأمل أن تتألف بأسرع وقت ممكن، لكي تعود العافية للبلد. من هنا على كل فريق سياسي أن يخفف من أنانيته، لأن المهم هو ليس ما يحصل عليه كل فريق من عدد وزراء، بل أن يرتاح الشعب الذي يمر حاليا بمرحلة صعبة للغاية".



ثم التقى الرئيس الحريري النائب محمد سليمان وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا مطلبية.

