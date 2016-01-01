الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان التأليف بلغ المرحلة الاخيرة... هل بدأت تظهر ملامح البيان الوزاري؟ A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ملامح المرونة التي برزت في اليومين الاخيرين لم تقترن بعد بمعالجات فعلية للتعقيدات، على الرغم من الرهان على ان يحمل الاسبوع المقبل بوادر ما، مع عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من يريفان.



وفي وقت يجمع اكثر من مصدر نيابي على ان التأليف دخل المرحلة الاخيرة، يطرح سؤال اساسي ماذا عن البيان الوزاري، وهل يتم البحث به بالتوازي مع تقسيم الحقائب والحصص؟!



فقد اوضح مرجع وزاري مطلع انه انطلاقا من ان النظرة الى الحكومة العتيدة هي من زاوية انها ستستمر لمدة اربعة سنوات، فكذلك صياغة بيانها الوزاري لن يكون بالمهمة السهلة!



وكشف المصدر ان موضوع البيان الوزاري طرح مرتين بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وقد اتفقا على ارجاء البحث الى ما بعد التأليف، لان الخوض به حاليا، مع الاطراف المعنية سيزيد الطين بلة، على اعتبار ان "التعقيدات الموجودة كافية".



واضاف المصدر: الرئيسان حين تطرقا الى هذا الموضوع خلصا الى اهمية التركيز على الشق الاقتصادي والمالي والانمائي.



وفي الوقت عينه معلوم موقف الحريري من ضرورة تحييد لبنان عن المحاور والصراعات القائمة في المنطقة، وتعزيز علاقات لبنان الدولية والتأكيد على صداقاته تحديدا مع الدول العربية .



وشدد المصدر على انه لا يمكن خلق شوائب في العلاقات مع الدول العربية والخليجية، في وقت يتجه فيه لبنان نحو المعالجات الاقتصادية والمالية التي لا يمكن ان تنجح دون مساعدة هذه الدول، اكان من ناحية الاستثمار او الاصطياف.



وفي المقابل افاد المصدر ان "حزب الله" يعلم ان المرحلة المقبلة لا تحتمل الدخول بعبارات كالتي كانت تستخدم سابقا عن "جيش وشعب ومقاومة"، ويتوقع ان يتم ايجاد مخرج . وقد نقل المصدر عن احد الوزراء المحسوبين على العهد امكانية اللجوء الى نفس الصيغة الموجودة في بيان حكومة تصريف الاعمال، حيث جاء في بيان "استعادة الثقة" النص الاتي:"أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لم يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة."



واعتبر المصدر ان اللجوء الى هذه الصيغة او الى ما هو مشابه لها، يجنب الكثير من النقاش، على اعتبار ان الخلاف حول الملفات الاقتصادية ليس عميقا.



وختم المصدر محذرا من انه في حال لم تتألف الحكومة خلال شهر تشرين الثاني المقبل، فان لبنان سيدخل المحظور. المصدر : أخبار اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر