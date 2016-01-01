صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، البيان الآتي: "إن وزير العدل، رغبة منه في إرساء ثقافة المباراة ووضع حد للإشاعات المتزايدة والمتمادية حول إلغاء مباراة كتاب العدل، يهمه تطمين المتبارين الراغبين في إصدار النتائج ومعرفة مصيرهم، أن تصحيح المسابقات لا يزال مستمرا على قدم وساق ووفق الأصول المعتمدة في أي مباراة منزهة عن اي شائبة أو وساطة، وهي بين أياد أمينة ونزيهة من السادة القضاة، والساعية جديا إلى إنهاء التصحيح بأسرع وقت ممكن، وليس هناك من أسباب لإلغاء المباراة، وان النتائج ستصدر عند إنتهاء التصحيح وقبل حلول العام الجديد لملء المراكز الشاغرة وفق النتائج النهائية".

