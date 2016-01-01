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الثلثاء في ٩ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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باسيل يسلّم العاهل الاردني دعوة الى القمة العربية التنموية الإقتصادية
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٩ تشرين الاول ٢٠١٨
سلّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين رسالة من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تتضمّن دعوة ملك الأردن الى القمة العربية التنموية الإقتصادية التي ستعقد في كانون الثاني المقبل في بيروت.
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