سلّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين رسالة من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تتضمّن دعوة ملك الأردن الى القمة العربية التنموية الإقتصادية التي ستعقد في كانون الثاني المقبل في بيروت.

