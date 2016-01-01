الثلثاء في ٩ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:29 م
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الذهب يرتفع
 
 
 
 
 
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٩ تشرين الاول ٢٠١٨
 
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الإقبال على المخاطرة وانخفاض الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في 17 شهرا في ظل مخاوف بشأن تباطؤ محتمل لنمو الاقتصاد الصيني.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1189.58 دولار للأونصة. وأمس الاثنين انخفض الذهب 1.2% وهو أكبر تراجع مئوي في يوم واحد منذ 15 آب كما لامس أقل مستوى في أكثر من أسبوع عند 1183.19 دولار.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1193 دولارا للأونصة.

وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم في الوقت الذي سمحت فيه الصين لعملتها بالنزول عن حاجز نفسي مهم في ظل خسائر حادة تكبدتها أسواق الأسهم المحلية وفي تحول يضغط على بقية عملات الأسواق الناشئة كي تنخفض قيمتها لتظل قادرة على المنافسة.
 
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