الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان أساتذة "اللبنانية" ينتخبون مندوبي رابطتهم اليوم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يستعد الأساتذة المتفرغون في «الجامعة اللبنانية» لتشكيل هيكلية جديدة لرابطتهم التي ينتظر رئيسها الجديد ملفات عدة لمعالجتها بعضها سلك سكة التنفيذ والبعض الآخر ينتظر المتابعة، ومنه ملف تعيين عمداء أصيلين لكليّات الجامعة «المجمّد» بانتظار الإفراج عنه بتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى ملفي المتعاقدين والمتقاعدين وانتخابات المجالس الطلابية واحتياجات الجامعة المالية والأكاديمية وغيرها من القضايا الدسمة التي تنتظر حلولاً تضمن استمرارية هذا الصرح الوطني الجامع.



استطاع ما يقارب نصف عدد أعضاء المجلس البالغ عدده 165 مندوباً من الفوز بالتزكية، فيما يستعد الآخرون في مختلف الفروع والكليات إلى المنافسة لحصد المقاعد البقية، لتبدأ بعدها معركة الرئاسة التي ستكون بحسب العُرف المعتمد من حصة المسيحيين، ما يعني أن «الكباش» سيكون على الرئاسة بين مرشحي «القوات» و«التيار الوطني الحر» في المرحلة التي تلي انتخاب مجلس المندوبين والتي ستحدد بنتائجها صورة أولية لتوزيع المهام في الهيئة الجديدة، من دون إغفال دور التحالفات الحزبية في بلورة تلك الصورة بشكل أوضح، على أن يجتمع المندوبون بدعوة من الاكبر سناً منهم لانتخاب رئيس للمجلس وأمين للسر خلال 15 يوماً، على أن يدعو رئيس المجلس إلى جلسة لانتخاب الهيئة وأعضائها الـ 15 والذين سينتخبون بدورهم رئيساً للرابطة وأميناً للسر ويوزعون المهام على بقية الأعضاء.



بدأ العد العكسي لانتهاء ولاية الرابطة الحالية التي يرأسها محمد صميلي، بعد سنتين زخرتا بحركة نقابية واصلت ما أسسه السلف مع تأكيد على أن الدعم سيكون حتمياً للهيئة الجديدة من أجل للحصول على كل المطالب التي ناضل الأساتذة من أجلها، وهذا ما أكده صميلي لـ«المستقبل»، مشيراً إلى أن «العمل النقابي استمرارية وهذا ما قمنا به وحققنا جزءاً من المطالب وقمنا بتحركات ميدانية واستطعنا الحصول على إقرار قانون احتساب ضم الخدمات لأساتذة الجامعة. وسنكون إلى جانب الهيئة الجديدة من أي موقع كنا فيه من أجل تحصيل الحقوق التي ناضلنا من أجلها كي لا تبقى رهن الوعود، وأبرزها التوقيع على مشروع القانون المعجل المكرر الذي يمنح الأساتذة 3 درجات، واحتساب المعاش التقاعدي القاضي بإعطاء 5 سنوات إضافية لاساتذة الجامعة عند تقاعدهم وفقاً لنظام التقاعد العام ومراسيم الدخول إلى الملاك والتفرغ»، مشيراً إلى «اننا قمنا بالعديد من التحركات والتواصل مع الجهات السياسية المعنية من أجل تحسين وتحصين موقع الأساتذة عبر السعي إلى تحصيل حقوقهم».



واوضح «أنه لا خلاف في موضوع المداورة في الرئاسة والجميع متفق وملتزم بمبدأ المداورة وكل الأساتذة يسعون إلى توظيف توجهاتهم السياسية لخدمة قضيتهم وهذا بدا في مختلف الملفات التي ناضلوا من أجل تحصيلها».



تنطلق اليوم مرحلة جديدة من عمر الرابطة وسيرسم الأساتذة عبر مجلس مندوبيهم الجديد خارطة طريق لمستقبل سيواصلونه مع هيئة الرابطة ليتابعوا مسيرة السعي إلى سحب قضاياهم العالقة من الأدراج لتُبصر النور وتكون ولادتها عقب ولادة حكومة تتوقف عندها الكثير من العهود والوعود والكل بانتظار الفرج علّه يكون قريباً. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر