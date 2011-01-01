لفت وزير الإقتصاد رائد خوري الى انه 'منذ أسبوع حققنا تقدماً ملحوظاً بالالتزام بتركيب العدادات وكل المناطق اللبنانية تمت تغطيتها، ولكن بعض البلديات لا تقوم بواجبها كما يجب وتتعامل بطريقة غير لائقة مع مراقبي الوزارة”.



وقال خوري في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بمراقبي الوزارة قبل انطلاقهم للتحقق من تركيب العدادات: 'إن تركيب العدادات سيحقق وفراً على اللبنانيين حوالى 500 مليون دولار في السنة، وسيشعرون بهذا الوفر مع أول فاتورة شهرية وأشجّع جميع اللبنانيين على تركيب العدادات لان الامر سيكون في مصلحتهم، ومن لا يرغب بذلك عليه أن يسجّل ذلك خطياً”.



وتابع خوري: 'معظم أصحاب المولدات يتقاضون مسبقاً الفاتورة الشهرية وهذا الأمر توقف واستبدلناه بالتأمين، وأدعو النيابة العامة والقضاء للتحرك تجاه أي صاحب مولّد يعلن رفضه الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد بتركيب العدادات فالجميع تحت سقف القانون