استقبل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري أمس وفداً من مؤسسات الصم العاملة في لبنان، بحضور النائب رولا الطبش. وبعد اللقاء، أوضحت نائبة مدير مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الأيتام الإسلامية سلوى الزعتري أنّ الوفد سلّم الرئيس الحريري مشروع القاموس الإشاري للصم، الذي أعده المتخرج من مؤسسة البيان للإعاقة السمعية في مجمع نازك الحريري التابع لدار الأيتام شفيق قليلات والآنسة نسرين كامل من مؤسسة IRAP، تحت إشراف البروفسور أنطوان رومانوس.



وقالت الزعتري: «كان اللقاء مناسبة لأن نطالبه بتكريس تاريخ 23 أيلول من كل سنة يوماً للغة الإشارة، كما هو الحال في الدول الأخرى. كما طالبنا بمتابعة الأمر مع الجامعة اللبنانية لتسهيل دخول الصم إليها، لأنهم يواجهون صعوبة في هذا المجال، والإسراع في عملية إدخال المتخرجين الصم من المعاهد والجامعات في سوق العمل ومؤسسات الدولة، خصوصاً أنهم يمتلكون كفاءات عالية. كذلك سلّمنا الرئيس الحريري مجموعة من السِيَر الذاتية لبعض المتخرجين، بناء على طلبه، لإدخالهم في وظائف بالسراي الحكومي»