A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال ​رائد خوري​ أن "بدل ​التأمين​ ليس حق لصاحب المولد بل ليحفظ حقه في حال لم يدفع المشترك ما يتوجب عليه".



وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خوري أن "التأمين هو لمن يعتمدون العدادات فقط وهذا ليس اول تعميم"، مشيراً الى أن "هدفنا الا يكون هناك اي ثغرات في القرار الذي نتخذه لنحفظ حق المواطن ولا نظلم صاحب المولد".



وأشار الى "اننا اليوم نمر بحالة ان هناك مولدات تعين المواطنين بغياب الدولة، وطبيعي أن لا يكون هذا القطاع متفلت ولا يكون المواطن عرضة لعدم انصافه بالفواتير"، مشدداً على ان "واجبنا ​حماية المستهلك​ وهذا لا يعني شرعنة المولدات، فعندما تأتي ​الكهرباء​ 24 على 24 لن يكونوا موجودين وسينتهي دورهم".



وأكد خوري ان "ثمن العداد حملناه لصاحب المولد وهذا واضح انما اذا كان هناك بعض التمديدات الاضافية في بعض المنازل فهذا لا يتحمله صاحب المولد بل المستهلك"، مشيراً الى "أننا بالتنظيم خفضنا ربح ​أصحاب المولدات​ بشكل كبير لنكون عادلين"، لافتاً الى أن "مبدأ العدادات بدأ ويمكن للمواطنين الشكوى بحال لم يتم تركيبها لديهم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر