



الشؤون الاسلامية والوطنية، بحثها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع هيئة علماء المسلمين برئاسة الشيخ عدنان أمامه.



المفتي دريان التقى وفدا من البقاع الأوسط والغربي ضم اتحاد بلديات قلعة الاستقلال، ورؤساء البلديات، ومخاتير، وعلماء.



وأكد الوفد الوقوف الى جانب المفتي والرئيس سعد الحريري، مشددا على ان الطائفة السنية ليست مكسر عصا لأحد.



ومن زوار دار الفتوى، نائب مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد منير مخللات، ورئيس مؤسسة أسامة شقير الخيرية الذي قدم للمفتي دريان دعوة لحضور الحفل الختامي والتكريمي للفائزين في مسابقة سهام قليلات شقير الأولى للقرآن الكريم التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع جمعية الإرشاد والإصلاح.