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في غمرة الاتصالات الجارية من اجل تشكيل الحكومة الجديدة وفيما لم يطفئ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محركات مشارواته البعيدة عن الاضواء لتذليل العقد التي تحول دون التشكيل، دعا رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، في تصريح له عبر تويتر، الى الكف عن بناء قصور من ورق، مؤكدا ان الظروف لا تسمح بهذا الترف وعداد الدّين يزداد في كل لحظة نتيجة الهدر و​الفساد​ وتراكم الدين والصرف العشوائي، وقال: ما من احد او مؤتمر لينقذَنا؟”، مضيفا: 'التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل من أجل الوطن”.



جنبلاط وبعد ساعات حذف تغريدته واستبدلها بصورة.



بالنسبة الى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فإن مصلحة لبنان تقتضي الاسراع في تشكيل الحكومة واعتماد المعايير الواضحة المنصفة للقوى السياسية كافة.



وسط هذه الاجواء تتجه الانظار الى المصالحة المنتظرة بين القوات اللبنانية والمردة مع ما يمكن ان تشكله هذه المصالحة من تقريب لوجهات النظر فيما خص التشكيل. خصوصا وان المردة بحسب الوزير السابق روني عريجي تجري حوارات مع كل الاطراف باستثناء التيار الوطني الحر.



في ظل كل هذه الدعوات لتسهيل تشكيل الحكومة تبقى العبرة في التنفيذ من خلال الوصول الى قناعة مفادها ان الوضع على اكثر من صعيد لم يعد يحتمل المناورة او المغامرة. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر