الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان رئيس مجلس العموم الكندي يبحث ملف النزوح السوري مع الرؤساء الثلاثة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال



اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان العلاقات اللبنانية الكندية تزداد وثوقا يوما بعد يوم، بفضل التعاون القائم بين البلدين من جهة، وابناء الجالية اللبنانية المقيمين في كندا وباتوا جزءا اساسيا وفاعلا من المجتمع الكندي من جهة أخرى.



كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا رئيس مجلس العموم في كندا جيف ريغان والوفد المرافق، حيث عرض موقف لبنان من قضية النازحين السوريين الداعي الى تسهيل عودتهم الامنة الى المناطق المستقرة في سوريا ودعم المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه، لاسيما المبادرة الروسية، كما تطرق البحث الى ما آلت اليه القضية الفلسطينية واوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.



وكان رئيس مجلس العموم الكندي اكد خلال اللقاء حرص بلاده على سلامة لبنان واستقراره، وأعرب عن تقديره للدعم اللبناني للحكومة الكندية في المحافل الدولية، لافتا إلى ان كندا ستواصل تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي تحددها حكومته.



الوفد الكندي توجه بعدها إلى عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين. كما بحث معه في تشكيل الحكومة آملا في أن تشكل قريبا.



وإلى بيت الوسط انتقل الوفد الكندي والتقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجرى عرض للاوضاع العامة في لبنان و المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وأثنى ريغان على العلاقات المميزة التي تربط البلدين والتي ساهم في ترسيخها ابناء الجالية اللبنانية في كندا. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر