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'سيمنز” تنقل رؤيتها لقطاع الكهرباء للرئيس المكلف ووزير الطاقة
 
 
 
 
 
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٨ تشرين الاول ٢٠١٨
 


بعد الاخذ والرد الذي طال قطاع الكهرباء وتحديدا بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، ورئيس مجلس إدارة 'سيمنز” جو كايسر على خلفية تقديم الشركة عرضا للدولة اللبنانية أثناء زيارة المستشارة الألمانيّة انجيلا ميركل، ها هو الوفد الالماني يحط في لبنان لنقل التخاطب على مواقع التواصل الاجتماعي الى ارض الواقع.

الوفد الالماني برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة dietmar siersdorfer نقل تصوّر الشركة ورؤيتها لقطاع الكهرباء للرئيس المكلف سعد الحريري بحضور مستشار الرئيس الحريري نديم الملا.

المحطة الثانية للوفد كانت في وزارة الطاقة حيث اجتمع الوفد الالماني الى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال لاكثر من ثلاث ساعات، خرج بعده الوزير ابي خليل ليضع النقاط على الحروف بغية توضيح وازالة كل الالتباسات التي حصلت وراء ما اعتبرها اشاعات عن عروض قدمت.

ابي خليل الذي حرص على تلاوة البيان امام الوفد الالماني اكد امامهم ان الاجتماع لم يتخلل اي تقديم للعروض وانما اقتصرت المباحثات على مقاربات وتطوير للافكار.

واوضح ابي خليل ان التعاون سيكون قائما وفق نظام الـ”ipp '، اي ان القطاع الخاص سيقدم التمويل لهذا المشروع.
المصدر : future tv
 
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