الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان النجاري ينقل للحريري إهتمام مصر بتشكيل الحكومة حفظا للإستقرار A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" السفير المصري في لبنان نزيه النجاري الذي قال على الأثر: "بحثت مع الرئيس الحريري الأوضاع في لبنان ومسألة تشكيل الحكومة. وكما نقلت لرئيسي الجمهورية ومجلس النواب اهتمام القاهرة بتشكيل الحكومة، حفظا للبنان واستقراره، نقلت أيضا للرئيس المكلف هذا الاهتمام، وأعربت عن دعم مصر له في سعيه لإنجاز مهمته بأسرع وقت ممكن، بما يحفظ استقرار البلاد ويسهم في حفظ استقرار المنطقة العربية ككل".



مؤسسات الصم



وكان الرئيس الحريري قد استقبل وفدا من مؤسسات الصم العاملة في لبنان، بحضور النائب رولا الطبش.



بعد اللقاء، أوضحت نائبة مدير مؤسسات الرعاية الاجتماعية-دار الأيتام الإسلامية سلوى الزعتري أن الوفد سلم الرئيس الحريري مشروع القاموس الإشاري للصم، الذي أعده المتخرج من مؤسسة البيان للإعاقة السمعية في مجمع نازك الحريري التابع لدار الأيتام شفيق قليلات والآنسة نسرين كامل من مؤسسة IRAP، تحت إشراف البروفسور أنطوان رومانوس".



وقالت: "كان اللقاء مناسبة لأن نطالبه بتكريس تاريخ 23 أيلول من كل سنة يوما للغة الإشارة، كما هو الحال في الدول الأخرى. كما طالبنا بمتابعة الأمر مع الجامعة اللبنانية لتسهيل دخول الصم إليها، لأنهم يواجهون صعوبة في هذا المجال، والإسراع في عملية إدخال المتخرجين الصم من المعاهد والجامعات في سوق العمل ومؤسسات الدولة، خاصة وأنهم يمتلكون كفاءات عالية. كذلك سلمنا الرئيس الحريري مجموعة من السِيَر الذاتية لبعض المتخرجين، بناء على طلبه، لإدخالهم في وظائف بالسراي الحكومي" المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر