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التفتيش المركزي طلب الى الادارات العامة بيانات دقيقة بأعداد الموظفين والمستخدمين
 
 
 
 
 
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٨ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تعميما رقمه 5/2018، الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، وجاء فيه: "في سياق متابعة إدارة التفتيش المركزي لموضوع التوظيف والتعاقد في الادارات والمؤسسات العامة واستنادا الى التكليف الموجه إلينا من لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب ابراهيم كنعان، ونظرا لأهمية هذا التكليف وضرورة إنجازه بأقصى سرعة ممكنة وبصورة لا تتلاءم ومقتضيات المراسلات الادارية العادية، لذلك عمدنا بمسؤولية الى توجيه هذا التعميم نطلب فيه إليكم الآتي:
إيداعنا خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه بيانات واضحة ودقيقة بأعداد الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء والمستخدمين وغيرهم، كما وإفادتنا عن أي تعاقد جرى مع إدارتكم مهما كان شكله من شهر آب 2017 ولغاية تاريخه
المصدر : وطنية
 
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