A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان الآتي: "تداول المجتمع المدني في الايام القليلة الماضية، موضوع تسييج بركتي الصفصاف في راس العين وقناة الري.

وتشكر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اهتمام الجميع بالمحافظة على المعالم الاثرية وتوضح ان الاشغال الهندسية تتم وفق اعلى المعايير التي تراعي الطابع الاثري للبرك والمحيط، خلافا لما كان يحصل في السابق من اشغال من جهات اخرى، وجرى ايداع المديرية العامة للاثار بطبيعة الاشغال ونوعها".

وتأسف ان "تودع المتابعين فحوصات مياه البرك في بداية القناة وفي فرع القليلة والتي تظهر تلوث المياه بالقلونيات".

وتؤكد "الطابع الاستثماري لمياه البرك المحصور في الري بموجب المرسوم 7432 تاريخ 16 آذار 1974، دون ان يكون للبرك او محيطها اي اوجه استثمارية اخرى من قبل اي جهة عامة او خاصة".

ويهم المصلحة ان "تؤكد سعيها الدائم للحفاظ على نوعية مياه الري في برك راس العين وخارجها، وهي تتابع الاجراءات الرامية الى إزالة التعديات، ونودعكم تقريرا مختصرا عن بعض التعديات في محافظة الجنوب".

كما تؤكد ان "تلك الاجراءات تستند الى اشارة من النيابة العامة والى متابعة التفتيش المركزي التي اوصت بالمحافظة على نوعية مياه الري". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر