الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان المشنوق إطلع على إنجاز مشاريع في عكار والهرمل والبقاع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اسقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المهندس هيثم عمر، الذي عرض البرامج والمشاريع المنفذة خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وأبرزها إنشاء معمل للنفايات الصلبة في بر الياس، وتحديث قنوات الري وخزانات مياه الشفة في وادي خالد بعكار، وإنشاء محطة لتنقية الينابيع التي تختلط بمياه الصرف الصحي في الهرمل.



وأبلغ المشنوق عن افتتاح معمل النفايات الصلبة في بر الياس في وقت قريب، في حين كشف عمر بعد اللقاء أن 'البرامج استفادت من هبة قدمها الإتحاد الأوروبي بقيمة 16 مليون يورو، وكانت تجربة رائعة بدعم من الوزير المشنوق، خصوصا أن معمل النفايات يغطي منطقة فيها 300 ألف شخص، من لبنانيين وسوريين، أي 8 % من عدد سكان لبنان”. وقال: 'هناك دراسات عن الحاجات نعمل عليها لنطرح مشاريع جديدة على الإتحاد الأوروبي”.



'ميرسي كور”

ثم استقبل المشنوق المدير العام الدولي لمؤسسة 'ميرسي كور إنترناشونال” نيل كيني غوير ومدير مكتبها في لبنان جورج أنطون، اللذين شرحا برامج المؤسسة في لبنان، خصوصا مشاريع دعم البلديات لمواجهة تداعيات النزوح السوري.



وحيا غوير 'جهود الوزير وأجهزة الوزارة في المحافظة على أمن واستقرار لبنان رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها لبنان والمنطقة”، فيما أكد وزير الداخلية أهمية 'وضع برامج متخصصة تساهم في تخفيف التوتر الاجتماعي الناتج عن أزمة النزوح السوري”.



آل ياسين

ثم استقبل المشنوق وفدا من آل ياسين في البقاع تقدمه محمد ياسين، شكروا له 'دعمه ومساهمته في إنجاح مشاريع إنمائية خلقت الكثير من فرص العمل في منطقتهم، ودعوه إلى افتتاح أحدث مشاريعهم التنموية في المنطقة خلال وقت قريب. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر