أنهى وزير الخارجية في حكومة تصريف ‏الأعمال جبران باسيل زيارته الى الكويت وتوجه الى عمّان لمقابلة الملك الأردني عبدالله الثاني، موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



وكان باسيل قد سلم الأمير الكويتي صباح الجابر الصباح دعوة من الرئيس عون لحضور القمة التنموية العربية في كانون الثاني المقبل في بيروت. وقد حلّ باسيل ضيفاً على مائدة نظيره الكويتي صباح خالد الصباح بعد جولة محادثات بينهما تناولت العلاقات الثنائية وموقف الدولتين من القضايا العربية والإقليمية



وعلى هامش اللقاء مع أمير الكويت اجرى الوزير باسيل لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة من بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.