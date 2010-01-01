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لقاء بين أبي خليل والرئيس التنفيذي لسيمنز "لازالة الالتباسات"
 
 
 
 
 
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٨ تشرين الاول ٢٠١٨
 
عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" في الشرق الاوسط دايتمار سيارسدورفور والوفد المرافق، في وزارة الطاقة.

وصدر بيان مشترك اعلنه الوزير ابي خليل وجاء فيه: "عقدنا اجتماعا ايجابيا مع فريق شركة "سيمنز" الالمانية الذي يرأسه الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الاوسط لتوضيح كل الالتباسات التي حصلت وازالتها من جراء الاشاعات التي انتشرت عند الرأي العام عن عروض قدمت او ما شابه.

وثانيا لنعلم ما هي رؤية "سيمنز" لمساعدة الدولة اللبنانية في الخطة الاجمالية والشاملة التي قامت بها انطلاقا من المبادرات الملحوظة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء في 21 حزيران 2010.

ان "سينمنز" قدمت مقاربة لتحديث نظام العمل في القطاعات الفرعية من الانتاج الى النقل والتوزيع حتى الجباية.

والوزارة و"سينمنز" اتفقتا على التعاون من خلال الاطر القانونية والبشرية المعمول بها في الدولة اللبنانية وتطوير هذه الافكار من اجل مصلحة اللبنانيين".
 
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