A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: آلان عون، انور الخليل، قاسم هاشم، سامي الجميل، الوليد سكرية، عدنان طرابلسي، جميل السيد، شامل روكز، انطوان بانو، رولى الطبش، محمد خواجه، وفادي سعد.



وحضر عن وزارة الداخلية والبلديات رئيس مصلحة التجهيز في قوى الامن الداخلي العقيد محمد صالح، رئيس مكتب الحوادث العقيد احمد الحاج، رئيس مكتب المختبرات الجنائية الرائد هاني كلاس، ورئيس الدائرة القانونية في مكتب الشؤون القانونية في مكتب الانضباط الرائد ربيع نصرالله وعن وزارة العدل القاضي وائل صادق.





اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي: "تابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3089 لتعديل المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. واستمعت الى ملاحظات ممثلي وزارة العدل وقوى الامن الداخلي ولا سيما مكتب الحوادث والمختبرات الجنائية واطلعت على انواع عدة من النصوص لتعديل المادة المذكورة. وبعدها ارجأت اللجنة النقاش الى الجلسة المقبلة لاطلاع النواب الاعضاء على النصوص المختلفة بشكل متعمق على ان تبته في جلسة لاحقة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر