استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري على رأس وفد من الجمعية، وتم البحث في الاوضاع الاقتصادية والزراعية.



وبعد اللقاء، قال الحريري: "بحثنا مع معالي الوزير شؤونا اقتصادية ولاسيما منها الاوضاع الزراعية ومشاكل التجار والمزارعين، واتفقنا على إقامة معرض زراعي للمنتوجات اللبنانية في طرابلس، علنا بذلك نساعد المزارعين في تصريف انتاجهم في ظل اقفال بعض المعابر الحدودية".



أضاف: "كذلك طالبنا معالي الوزير "بإعتماد روزنامة زراعية للاستيراد لكي نحمي حقوق المستورد والمزارع في الوقت نفسه."