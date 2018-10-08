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جائزة نوبل للاقتصاد للاميركيين وليام نوردهاوس وبول رومر
 
 
 
 
 
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٨ تشرين الاول ٢٠١٨
 
منحت جائزة نوبل للاقتصاد 2018 الى الاميركيين وليام نوردهاوس وبول رومر تكريما لاعمالهما في مواءمة متطلبات الابتكار ومكافحة الاحتباس الحراري مع النمو الاقتصادي العالمي.

وأعلنت الاكاديمية السويدية الملكية للعلوم في بيان ان نوردهاوس الاستاذ في جامعة يال ورومر من جامعة سترن للاعمال في نيويورك "طورا منهجيات تعالج تحديات تعتبر بين الاكثر أهمية في عصرنا: المواءمة بين النمو الدائم على المدى الطويل بالاقتصاد العالمي ورفاه سكان العالم".
 
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