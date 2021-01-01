A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نقلت وكالة "رويترز" عن وزير النفط الهندي أن نيودلهي تطلب من السعودية زيادة إنتاج الخام، وسط مخاوف في أسواق الطاقة بحدوث عجز في معروض النفط بعد تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.



وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، اليوم الاثنين، إن شركتين هنديتين طلبتا شراء الخام الإيراني في نوفمبر، مضيفا أن الهند لا تعلم بعد إن كانت ستحصل على استثناء من العقوبات الأمريكية التي ستفرض على طهران.



وذكرت تقارير إعلامية نهاية الأسبوع الماضي، أن الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ستشتري 9 ملايين برميل من الخام الإيراني في نوفمبر المقبل.



وتدخل عقوبات أمريكية، تستهدف قطاع النفط الإيراني، حيز التنفيذ في الـ4 من نوفمبر، وتمارس واشنطن ضغطا على الحكومات والشركات في كل أنحاء العالم لوقف وارداتها النفطية من إيران تماما.



لكن مسؤولا حكوميا أمريكيا قال، الجمعة الماضي، إن واشنطن قد تدرس منح إعفاءات للدول، التي تظهر بالفعل جهودا لخفض وارداتها من النفط الإيراني.



وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر برميل "برنت" اليوم بأكثر من 1% بعدما أفادت واشنطن بأنها قد تمنح بعض الإعفاءات من العقوبات التي ستفرض على النفط الإيراني. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر