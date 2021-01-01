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الاثنين في ٨ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:49 م
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إقتصاد
النفط يتراجع بسبب "الإعفاء الإيراني"
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٨ تشرين الاول ٢٠١٨
هبطت أسعار خام برنت القياسي أكثر من واحد في المئة، الاثنين، بعد أن قالت واشنطن إنها قد تمنح إعفاءات من العقوبات التي تفرض على صادرات النفط الإيرانية الشهر المقبل.
وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 83.25 دولار للبرميل عند الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بتراجع 91 سنتا أو 1.1 بالمئة عن آخر سعر إغلاق له.
وتراجع سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 73.77 دولار للبرميل.
وستستهدف عقوبات أميركية صادرات إيران من النفط الخام ابتداء من الرابع من نوفمبر، وتمارس واشنطن ضغطا على الحكومات والشركات في كل أنحاء العالم لوقف وارداتها تماما.
لكن مسؤولا حكوميا أميركيا قال، الجمعة، إن واشنطن قد تدرس منح الدول التي تظهر بالفعل جهودا لخفض وارداتها من النفط الإيراني إعفاء.
المصدر :
العربية.نت
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