إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا رئيس مجلس العموم الكندي Geoff Regan مع وفد بحث معهم الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.



كما استقبل الرئيس عون رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف التي سلمته دعوة لحضور قداس وجناز عن راحة نفس الوزير السابق الياس سكاف.