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الاثنين في ٨ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:44 ص
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تصادم سفينتي شحن تونسية وقبرصية في البحر المتوسط
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٨ تشرين الاول ٢٠١٨
تصادمت سفينتا شحن قبرصية وأخرى تونسية في البحر الأبيض المتوسط قرب جزيرة كورسيكا الفرنسية.
وقالت سلطات السواحل الفرنسية، أمس الأحد، إن حادث التصادم أدى إلى تسرب الوقود في مياه المتوسط، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من جراء التصادم.
وأشارت تقارير إلى أن السفينة التونسية كانت في طريقها من جنوة الإيطالية إلى ميناء رادس التونسي، فيما كانت السفينة القبرصية راسية بالطرف الشمالية لجزيرة كورسيكا.
المصدر :
وكالات
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